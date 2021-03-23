В России приняли закон о «гаражной амнистии»

Госдума в рамках третьего и окончательного чтения приняла законопроект, предусматривающий введение гражданской амнистии. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Данное решение вступает в силу с 1 апреля 2021 года.

Сама гражданская амнистия будет действовать в течение пяти лет до 2026 года. В рамках этого периода владельцы гаражных боксов смогут стать собственниками объектов в упрощенном порядке.

В тесте документа отмечается, что действие закона распространяется на гаражи, которые были построены до 30 декабря 2004 года, когда в силу вступил Градостроительный кодекс. При этом уточняется, что объект должен относиться к государственной или муниципальной собственности.

Владельцам необходимо будет написать соответствующее заявление для оформления прав на гараж. После этого гражданин получает выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).

Кроме того, депутаты Госдумы согласовали список документов, необходимых для подтверждения права на гараж.

Ранее в России предложили ввести «гаражную амнистию», законопроект был принят в первом и втором чтениях.