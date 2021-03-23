В Колорадо неизвестный устроил стрельбу на парковке у магазина

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В американском штате Колорадо в городе Боулдер неизвестный устроил стрельбу на парковке рядом с продуктовым магазином.

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