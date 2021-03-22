Почти 15 рейсов задержано и отменено в Москве
Ника Пикекатлет
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В аэропортах Москвы задержано и отменено 13 рейсов, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписания».
Сведения представлены по состоянию на 00.14 по мск.
Так, во Внуково задержали восемь вылетов и еще два было отменено.
При этом один рейс задержали в аэропорту Шереметьево.
Информация о задержках и отменах рейсов в Жуковском и Домодедово отсутствует.
Причины задержек и отмены вылетов в данный момент неизвестны.
Ранее эксперты рассказали о самых популярных направлениях для авиаперелетов внутри России. Кроме того, стало известно, что Россия готовится возобновить авиасообщение с Кубой.
Весной 2020 года Россия прекратила международное авиасообщение из-за распространения коронавируса. С августа началось постепенное открытие границ.
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