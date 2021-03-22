Почти 15 рейсов задержано и отменено в Москве

В аэропортах Москвы задержано и отменено 13 рейсов, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписания».

Сведения представлены по состоянию на 00.14 по мск.

Так, во Внуково задержали восемь вылетов и еще два было отменено.

При этом один рейс задержали в аэропорту Шереметьево.

Информация о задержках и отменах рейсов в Жуковском и Домодедово отсутствует.

Причины задержек и отмены вылетов в данный момент неизвестны.

Ранее эксперты рассказали о самых популярных направлениях для авиаперелетов внутри России. Кроме того, стало известно, что Россия готовится возобновить авиасообщение с Кубой.

Весной 2020 года Россия прекратила международное авиасообщение из-за распространения коронавируса. С августа началось постепенное открытие границ.