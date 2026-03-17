Россиянам напомнили, сколько раз в неделю нужно заниматься спортом

Три тренировки в неделю по 30-40 минут необходимы человеку для здоровья. Об этом сообщил первый заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Виктор Фисенко на сессии форума «Здоровое общество», передает РИА Новости.

«Три тренировки в неделю, 30-40 минут, не каждый день, не марафон — просто три фиксированных слота», — сообщается в презентации замминистра.

При этом время тренировки не важно, отмечает Фисенко. Главное человеку нужно выбрать что-то свое и придерживаться этого. Кроме того, необходимо двигаться весь день: на этаж подниматься по лестнице, а не пользоваться лифтом, до совещания пройтись пешком. За активность считается и разминка на рабочем месте раз в час.

До этого ученые выяснили, что 15 минутная аэробная нагрузка повышает уровень белка BDNF, поддерживающего работу мозга. Регулярные тренировки в течение шести недель усиливают этот эффект.

Ранее ученые выяснили, что стрессовый гормон кортизол ухудшает ориентацию в пространстве, нарушая работу навигации мозга.