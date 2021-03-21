В Москве госпитализировали ребенка, найденного в квартире с мертвой матерью

В Москве годовалый ребенок провел несколько дней в квартире с мертвой матерью, его госпитализировали. Об этом рассказала уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская, пишет ТАСС.

«Сейчас девочка находится в больнице в тяжелом состоянии, за ее жизнь борются врачи», — сказала Ярославская.

Уполномоченный по правам ребенка в Москве подчеркнула, что находится на связи с правоохранителям и социальными службами. Она уточнила, что контролирует это дело лично, причины смерти матери выясняются.

«Потом нужно решать судьбу ребенка, у нее есть родные», — заключила Ярославская.

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