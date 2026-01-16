Воронежская школьница пришла на урок с ножом

В Воронеже девочка пришла в школу с ножом

В Воронеже ученица одной из школ пришла на занятия, вооружившись ножом, ученики рассказали о произошедшем классному руководителю. Об этом сообщают «Вести Воронеж».

Инцидент произошел в школе № 19. Педагог, получив информацию от детей об ученице с ножом, уведомил руководство учебного заведения и правоохранительные органы. Пострадавших нет, администрация школы оперативно отреагировала на ситуацию.

По факту случившегося проводится проверка, выясняются обстоятельства происшествия. По словам детей, в образовательное учреждение приезжала полиция, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого в одной из школ Киева ученик пришел на занятия с ножом и напал на учительницу и одноклассника. Нападавшего задержали, обстоятельства инцидента выясняются. Подробности о состоянии пострадавших и мотивы поступка школьника выясняют правоохранительные органы.

Ранее подростка, ворвавшегося с молотком в школу в Курске, осудили за терроризм.