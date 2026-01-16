СМИ раскрыли, как вопрос вступления Украины в ЕС повлияет на сделку с Россией

Вопрос вступления Украины в Евросоюз (ЕС) может помешать заключению мирного соглашения с Россией, поскольку установленный Киевом срок присоединения к блоку в 2027 году невыполним. Об этом пишет газета Financial Times (FT).

«В проектах, которые обсуждаются в рамках переговоров под предводительством США, упоминается вступление Украины в ЕС в 2027 году…, но с учетом масштаба реформ, необходимых для соблюдения строгих критериев ЕС для вступления, это невозможный дедлайн», — говорится в материале.

По данным газеты, отказ от указанных сроков может привести к срыву сделки. Вместе с тем изменение правил вступления в ЕС для реализации планов Киева может стать «насмешкой» над политикой блока, считают журналисты.

До этого FT написала со ссылкой на членов Еврокомиссии, что президент Украины Владимир Зеленский пойдет на территориальные уступки в рамках урегулирования конфликта с Россией в случае, если сможет представить вступление Украины в ЕС как выигрыш от переговоров.

В декабре 2025 года стало известно, что Украина намерена присоединиться к ЕС в 2027 году, что якобы поспособствует развитию в стране торговли и инвестиций, а также поможет снизить уровень коррупции. Однако издание Bloomberg отмечало, что в настоящее время процесс вступления страны в состав блока осложняют военный конфликт, потребности в восстановлении страны, проблемы управления и политические сложности.

Ранее Кулеба заявил, что Украина либо вступит в ЕС, либо станет частью русского мира.