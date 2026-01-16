Посол Украины назвала сроки нового раунда переговоров с США

Посол Стефанишина: переговоры Украины и США продолжатся в ближайшие два дня

Следующий раунд переговоров Украины и США по урегулированию вооруженного конфликта с Россией состоится в ближайшие два дня. Об этом сообщила посол Украины в США Ольга Стефанишина в интервью Bloomberg TV.

«Наши команды продолжат работать друг с другом. В ближайшие два дня вы увидите новый раунд диалога», — сказала она.

Посол не уточнила состав делегаций и место проведения переговоров, однако подтвердила, что новый визит президента Украины Владимира Зеленского в США в настоящее время не планируется.

По ее словам, ближайшей возможностью встречи украинского лидера с американским коллегой Дональдом Трампом станет Всемирный экономический форум в Давосе, запланированный на 19 — 23 января.

До этого президент США заявил, что переговоры по заключению потенциального мирного соглашения между Россией и Украиной замедлились из-за позиции Киева, а не Москвы. В Кремле поддержали такую оценку ситуации из Вашингтона и выразили готовность к любому диалогу. Будут ли Соединенные Штаты оказывать давление на Украину для урегулирования конфликта — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Раде обвинили Зеленского в затягивании конфликта всеми силами.