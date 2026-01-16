Суд может рассмотреть иск ЦБ к Euroclear в закрытом режиме

ТАСС: судья рассматривает ходатайство о закрытом слушании дела с Euroclear

Судья удалилась для рассмотрения ходатайства Центробанка России о слушании дела с бельгийским депозитарием Euroclear в закрытом режиме. Об этом сообщает ТАСС.

«Судья удалилась из зала суда для рассмотрения ходатайства Банка России о рассмотрении дела против Euroclear в закрытом режиме», — говорится в материале.

Исковое заявление Центробанка к Euroclear поступило в Арбитражный суд столицы 15 декабря. ЦБ намерен взыскать с европейских банков убытки, связанные с неправомерной блокировкой и использованием его активов.

Страны Евросоюза (ЕС) и G7 ранее заморозили порядка €300 млрд активов. В частности, в бельгийском депозитарии Euroclear хранятся €180 млрд замороженных активов российского регулятора.

В 2024 году Совет ЕС утвердил механизм направления так называемых чрезвычайных доходов (процентов, полученных от размещения российских активов) на поддержку Украины. Еврокомиссия подтверждала, что эти средства могут использоваться в том числе для военных и оборонных нужд Киева.

Ранее в России предупредили ЕС о последствиях в случае изъятия ее активов.