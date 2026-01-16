Тимошенко прибыла в суд, где ей изберут меру пресечения по обвинению в коррупции

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, обвиняемая в коррупции, прибыла в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины, где должно состояться избрание ей меры пресечения. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Перед началом заседания Тимошенко заявила, что никогда вела диалогов, которые были опубликованы на записях Национального антикоррупционного бюро Украины, и не знает народных депутатах, фигурирующих на этих пленках.

Происходящее политик назвала «политическим заказом с целью проведения масштабной пиар-акции НАБУ». Кроме того, она подчеркнула, что деньги, изъятые во время обысков, являются её семейными сбережениями.

В ночь на 14 января украинское издание «Обозреватель» сообщило, что Национальное антикоррупционное бюро Украины подозревает Тимошенко в коррупции. По данным источников, депутат «Батькивщины», а также глава фракции правящей на Украине партии «Слуга народа» Давид Арахамия подозреваются в предоставлении незаконных льгот ряду парламентариев от других фракций за нужные результаты голосования в Верховной раде.

15 января зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Тимошенко оказалась ненужной американцам, поэтому было решено «зарыть ее карту», используя коррупционный скандал. Политик обратил внимание, что партия «Батькивщина» в последние годы ослабла на фоне «передового отряда нациков» из «Слуги народа».

