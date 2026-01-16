Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026

В России за год цены на хлеб выросли из-за сокращения посевных площадей

Росстат: хлеб в России подорожал на 11–13% за год
Shutterstock

К концу 2025 года цены на хлеб в России заметно выросли. Это следует из данных Росстата, с которыми ознакомился «Коммерсантъ».

По данным ведомства, стоимость ржаного хлеба за год увеличилась на 13,4%, а пшеничного — на 11,2%. Средняя цена хлеба из ржаной муки и ее смеси с пшеничной приблизилась к 100 рублям за килограмм, а пшеничного — к 117 рублям. При этом рост цен сопровождался умеренным увеличением спроса: в денежном выражении продажи хлебобулочных изделий выросли на 18%, тогда как в натуральном — лишь на 2%.

Основной причиной более резкого подорожания ржаного хлеба стало сокращение посевных площадей под рожь. В 2025 году они уменьшились почти на 29%. За январь–ноябрь производство ржаной муки снизилось на 10,3%. Аграрии отказываются от этой культуры из-за ее низкой рентабельности и сложности выращивания, отдавая предпочтение пшенице, которая остается более выгодной.

На этом фоне отпускные цены производителей на ржаную муку за год выросли более чем на 11%, тогда как пшеничная мука, напротив, немного подешевела.

Дополнительное давление на стоимость хлеба оказывает рост издержек. Пекарни фиксируют увеличение расходов на логистику, энергоресурсы и оплату труда. По данным участников рынка, доставка формирует до четверти всех затрат. В отрасли не исключают дальнейшего роста себестоимости в 2026 году, при этом рентабельность промышленного производства хлеба остается крайне низкой — на уровне 2–3%, а в ряде регионов и вовсе уходит в минус.

Ранее в России резко подешевел чай.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27635581_rnd_5",
    "video_id": "record::517f8fbe-fcf9-44a1-bfab-34544c8bb2f7"
}
 
Теперь вы знаете
Ни слова руками. Как научиться контролировать свой язык тела и читать чужой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+