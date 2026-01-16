В России за год цены на хлеб выросли из-за сокращения посевных площадей

К концу 2025 года цены на хлеб в России заметно выросли. Это следует из данных Росстата, с которыми ознакомился «Коммерсантъ».

По данным ведомства, стоимость ржаного хлеба за год увеличилась на 13,4%, а пшеничного — на 11,2%. Средняя цена хлеба из ржаной муки и ее смеси с пшеничной приблизилась к 100 рублям за килограмм, а пшеничного — к 117 рублям. При этом рост цен сопровождался умеренным увеличением спроса: в денежном выражении продажи хлебобулочных изделий выросли на 18%, тогда как в натуральном — лишь на 2%.

Основной причиной более резкого подорожания ржаного хлеба стало сокращение посевных площадей под рожь. В 2025 году они уменьшились почти на 29%. За январь–ноябрь производство ржаной муки снизилось на 10,3%. Аграрии отказываются от этой культуры из-за ее низкой рентабельности и сложности выращивания, отдавая предпочтение пшенице, которая остается более выгодной.

На этом фоне отпускные цены производителей на ржаную муку за год выросли более чем на 11%, тогда как пшеничная мука, напротив, немного подешевела.

Дополнительное давление на стоимость хлеба оказывает рост издержек. Пекарни фиксируют увеличение расходов на логистику, энергоресурсы и оплату труда. По данным участников рынка, доставка формирует до четверти всех затрат. В отрасли не исключают дальнейшего роста себестоимости в 2026 году, при этом рентабельность промышленного производства хлеба остается крайне низкой — на уровне 2–3%, а в ряде регионов и вовсе уходит в минус.

