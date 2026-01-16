Магадан поставил книжный рекорд

Книжный сервис Литрес выяснил, жители каких регионов России больше всего времени уделяли чтению в 2025 году. Результатами платформа поделилась с «Газетой.Ru».

Книжный рекорд поставил Магадан — в среднем население Магаданской области проводило за электронными или аудиокнигами почти полтора часа в день (1 час 27 минут). Это на 10% больше, чем максимальный средний показатель 2024 года, составивший 1 час 19 минут. Тогда лидером рейтинга стала республика Калмыкия, сейчас занимающая пятое место. При этом в Калмыкии зафиксирован рост среднего времени, которое жители уделяют чтению, — до 1 часа 23 минут.

Также в топ-10 по чтению вошли Курганская область, Сахалинская область, республика Хакасия, Костромская область, Омская область, республика Бурятия, Еврейская автономная область, Тамбовская область.

Накануне большинство россиян назвали в числе самых важных лично для себя книг Библию, романы «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова, «Война и мир» Льва Толстого и «Как закалялась сталь» Николая Островского, а также Конституцию России.

