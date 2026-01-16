Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Спорт

Российский хоккеист подрался с соперником в матче НХЛ, вступившись за одноклубника

Мичков вступился за одноклубника и подрался с соперником тяжелее на 11 кг
Matt Slocum/AP

Российский нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков стал участником драки в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Питтсбург Пингвинз».

Инцидент произошел на 42-й минуте игры после силового приема, который защитник «Пингвинз» Блейк Лизотт выполнил против нападающего «Флайерз» Денвера Барки. Мичков вступился за одноклубника и завязал драку с Лизоттом, в ходе которой повалил соперника на лед.

Хоккеисты нанесли друг другу несколько ударов, а после получили штрафы за грубую игру.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24.

4 февраля IIHF вновь продлила отстранение сборной России, из-за которого национальная команда не сыграет на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, а также пропустит молодежное мировое первенство — 2026.

Ранее Дональд Трамп назвал российского хоккеиста легендарным.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27635635_rnd_6",
    "video_id": "record::7d946fbc-05ae-4909-906a-536ac3635594"
}
 
Теперь вы знаете
Ни слова руками. Как научиться контролировать свой язык тела и читать чужой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+