Российский хоккеист подрался с соперником в матче НХЛ, вступившись за одноклубника

Мичков вступился за одноклубника и подрался с соперником тяжелее на 11 кг

Российский нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков стал участником драки в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Питтсбург Пингвинз».

Инцидент произошел на 42-й минуте игры после силового приема, который защитник «Пингвинз» Блейк Лизотт выполнил против нападающего «Флайерз» Денвера Барки. Мичков вступился за одноклубника и завязал драку с Лизоттом, в ходе которой повалил соперника на лед.

Хоккеисты нанесли друг другу несколько ударов, а после получили штрафы за грубую игру.

