В Москве мужчина изрезал ножом бывшую жену и напал на ее сожителя

В Москве мужчина напал с ножом на бывшую жену и ее сожителя из ревности
Telegram-канал Прокуратура Москвы

В Москве 53-летний местный житель из ревности подкараулил у подъезда бывшую жену и ее нового сожителя и напал на них с ножом, женщину спасти не удалось. Об этом в Telegram-канале сообщает столичная прокуратура.

Инцидент произошел утром 1 сентября 2025 года. Обвиняемый дождался возвращения бывшей супруги из школы и зашел вместе с ней в квартиру. Там между ними произошла ссора. На шум из ванной комнаты вышел сожитель женщины. В ходе конфликта злоумышленник нанес мужчине множественные удары ножом в область груди, живота и плеча.

Пострадавшему удалось забаррикадироваться в ванной, после чего агрессор напал на бывшую жену. Женщина получила несколько ножевых ранений, спасти ее не удалось. Обвиняемый дал признательные показания. Уголовное дело направлено в Савеловский районный суд Москвы для рассмотрения. Фигуранту может грозить до 15 лет лишения свободы.

Ранее россиянин напал с ножом на женщину, которая отказалась с ним познакомиться.

