Украинские спецслужбы использовали чаты знакомств для вербовки подростков

Украинские спецслужбы вовлекли четверых подростков в Москве и Чувашии в диверсионную деятельность через сайты и чаты знакомств. Об этом сообщили ТАСС в Центре общественных связей ФСБ России.

По данным ведомства, сотрудники ФСБ вместе со Следственным комитетом и МВД задержали подростков в возрасте от 15 до 17 лет. Несовершеннолетние по заданиям кураторов поджигали автомобили сотрудников правоохранительных органов, а также помещения в торговых центрах.

Как уточнили в ФСБ, подростки знакомились в соцсетях и зарубежных мессенджерах с девушками, которые под разными предлогами просили прислать геолокацию школ, торговых центров и адресов проживания. Позже с ними связывались неизвестные, представлявшиеся сотрудниками правоохранительных органов. Они убеждали подростков, что переданные координаты якобы были использованы ВСУ для атак беспилотниками. Под угрозой уголовной ответственности школьников склоняли к поджогам, выдавая это за «проверку антитеррористической защищенности объектов».

Следственный комитет возбудил уголовные дела по статьям о теракте и умышленном уничтожении имущества.

По данным СК, в одном из эпизодов 16-летний москвич после знакомства в соцсети передал девушке свою геолокацию. Позже неизвестный, представившийся правоохранителем, сообщил подростку, что тот якобы нарушил закон. Злоумышленники держали его на постоянной связи, заставили показать квартиру по видеосвязи, сфотографировать банковскую карту отца и попытаться перевести деньги. Затем подростка убедили принести бензин в торговый центр и поджечь кинозал. В результате пожара никто не пострадал. Ему предъявлено обвинение, суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста.

Другой эпизод произошел в Чувашии. По версии следствия, 15-летний житель региона летом 2025 года вступил в переписку с неизвестным, получил инструкции по изготовлению зажигательной смеси и поджег два служебных автомобиля в Чебоксарах. Видео он отправил куратору. Уголовное дело в отношении подростка уже направлено в суд.

В ФСБ подчеркнули, что представители силовых ведомств, банков и государственных сервисов не связываются с гражданами через мессенджеры и не привлекают их удаленно к оперативным мероприятиям. Граждан призвали не передавать личные данные незнакомым людям, а при подозрительных звонках незамедлительно прекращать общение и обращаться в полицию.

