Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Армия

Британские пехотинцы начали готовиться к войне с Россией

Politico: пехотинцы Британии в Норвегии начали учения на случай конфликта с РФ
Dominika Zarzycka/Global Look Press

Морские пехотинцы из Великобритании проводят экстремальные учения на базе «Лагерь Викингов» на севере Норвегии. Об этом сообщает Politico.

Отмечается, что маневры проводятся на случай потенциального конфликта с Россией.

«В глубоких снегах арктических гор британские морские пехотинцы готовятся к войне с Россией», — пишет автор статьи.

По данным издания, весной этого года на базе «Лагерь викингов» будет размещено около 1,5 тысячи военнослужащих, а к 2027 году их численность увеличится до двух тысяч.

Бригадный генерал Джейми Норман, комментируя мероприятие, заявил, что страны НАТО больше не живут в мире.

В ноябре прошлого года на севере Финляндии, в ста километрах от границы России, прошли артиллерийские учения под названием Northern Spike 225 с участием более 2 тыс. военнослужащих и 500 единиц техники. Целью учений была отработка возможностей артиллерии в сложных условиях ранней зимы.

Ранее Норвегия закрыла одну из авиабаз НАТО.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27635461_rnd_3",
    "video_id": "record::65b86229-ed6a-4bdd-aa22-9cb2317e4102"
}
 
Теперь вы знаете
Ни слова руками. Как научиться контролировать свой язык тела и читать чужой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+