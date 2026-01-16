Британские пехотинцы начали готовиться к войне с Россией

Politico: пехотинцы Британии в Норвегии начали учения на случай конфликта с РФ

Морские пехотинцы из Великобритании проводят экстремальные учения на базе «Лагерь Викингов» на севере Норвегии. Об этом сообщает Politico.

Отмечается, что маневры проводятся на случай потенциального конфликта с Россией.

«В глубоких снегах арктических гор британские морские пехотинцы готовятся к войне с Россией», — пишет автор статьи.

По данным издания, весной этого года на базе «Лагерь викингов» будет размещено около 1,5 тысячи военнослужащих, а к 2027 году их численность увеличится до двух тысяч.

Бригадный генерал Джейми Норман, комментируя мероприятие, заявил, что страны НАТО больше не живут в мире.

В ноябре прошлого года на севере Финляндии, в ста километрах от границы России, прошли артиллерийские учения под названием Northern Spike 225 с участием более 2 тыс. военнослужащих и 500 единиц техники. Целью учений была отработка возможностей артиллерии в сложных условиях ранней зимы.

Ранее Норвегия закрыла одну из авиабаз НАТО.