Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Политика

Профессор объяснил, почему Мачадо вручила Трампу свою Нобелевскую медаль

Профессор Хейфец: Мачадо хочет угодить Трампу и стать президентом Венесуэлы
AP/Global Look Press

Лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо, передавшая президенту США Дональду Трампу медаль Нобелевской премии мира, стремится тем самым стать президентом Венесуэлы. Об этом «Газете.Ru» заявил ведущий научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Лазарь Хейфец.

«То, что она хочет стать президентом Венесуэлы, это бесспорно, она потратила на это устремление годы своей жизни. И она, несомненно, является лидером оппозиции», — подчеркнул эксперт.

Как отметил Хейфец, на встрече с Трампом Мачадо фактически признала правильным похищение американскими военными президента Венесуэлы Николаса Мадуро. По мнению профессора, таким образом лидер венесуэльской оппозиции проложила «путь к своей победе на выборах» в стране.

Собеседник подчеркнул, что сегодняшнее состояние оппозиции в Венесуэле оценить «достаточно трудно», поскольку у нее до сих пор нет конкретной программы преобразования страны. Кроме того, вопрос о похищении Мадуро фактически ставит в тупик оппозицию.

«Значительная часть венесуэльцев, даже, наверное, оппозиционно настроенных, вряд ли считает вмешательство такое силовое во внутренние дела страны правильным. И вот здесь противоречие между патриотизмом венесуэльским и оппозиционностью к режиму, оно серьезно», — подытожил Хейфец.

Мачадо передала президенту США Дональду Трампу медаль Нобелевской премии мира во время приема в Белом доме. По ее словам, этот жест стал признанием роли США и лично Трампа в борьбе венесуэльской оппозиции. Трамп, приняв медаль, назвал это «замечательным жестом взаимного уважения». Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп потребовал Нобелевку за каждую остановленную войну.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27635503_rnd_0",
    "video_id": "record::89648fd7-98cd-48a7-a9a4-7ef7c235c482"
}
 
Теперь вы знаете
Ни слова руками. Как научиться контролировать свой язык тела и читать чужой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+