Профессор объяснил, почему Мачадо вручила Трампу свою Нобелевскую медаль

Лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо, передавшая президенту США Дональду Трампу медаль Нобелевской премии мира, стремится тем самым стать президентом Венесуэлы. Об этом «Газете.Ru» заявил ведущий научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Лазарь Хейфец.

«То, что она хочет стать президентом Венесуэлы, это бесспорно, она потратила на это устремление годы своей жизни. И она, несомненно, является лидером оппозиции», — подчеркнул эксперт.

Как отметил Хейфец, на встрече с Трампом Мачадо фактически признала правильным похищение американскими военными президента Венесуэлы Николаса Мадуро. По мнению профессора, таким образом лидер венесуэльской оппозиции проложила «путь к своей победе на выборах» в стране.

Собеседник подчеркнул, что сегодняшнее состояние оппозиции в Венесуэле оценить «достаточно трудно», поскольку у нее до сих пор нет конкретной программы преобразования страны. Кроме того, вопрос о похищении Мадуро фактически ставит в тупик оппозицию.

«Значительная часть венесуэльцев, даже, наверное, оппозиционно настроенных, вряд ли считает вмешательство такое силовое во внутренние дела страны правильным. И вот здесь противоречие между патриотизмом венесуэльским и оппозиционностью к режиму, оно серьезно», — подытожил Хейфец.

Мачадо передала президенту США Дональду Трампу медаль Нобелевской премии мира во время приема в Белом доме. По ее словам, этот жест стал признанием роли США и лично Трампа в борьбе венесуэльской оппозиции. Трамп, приняв медаль, назвал это «замечательным жестом взаимного уважения». Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп потребовал Нобелевку за каждую остановленную войну.