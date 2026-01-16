Размер шрифта
«Разорвана щека»: на видео попало, как водитель избил омича на глазах у детей

В Омске на видео попало, как водитель разорвал щеку автомобилисту на дороге 
В Омске водители подрались на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал ACT-54 Black.

«Дорожный конфликт со стрельбой произошел между водителями в Омске: мужчине из внедорожника Toyota Land Cruiser не понравилось, что шофер кроссовера Hyundai Creta не пропустил его в свой ряд», — говорится в публикации.

Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как мужчина останавливает автомобиль, выходит из транспорта и начинает избивать другого автомобилиста. В момент драки из машины выходят пассажиры, которые пытаются остановить конфликт.

По данным канала, у пострадавшего мужчины разорвана щека и ранены руки, прибывшие медики оперативно госпитализировали пострадавшего. Правоохранители задержали стрелка, теперь ему грозит до семи лет лишения свободы. Также сообщается, в момент драки в обоих автомобилях находились дети.

Ранее в Москве на видео попали первые секунды после стрельбы на остановке.
 
