Радикалы забросали офис Зеленского петардами

На Украине прошел митинг, участники которого выступили в поддержку экс-главы одесской ячейки «Правого сектора» (организация запрещена в России)* Сергея Стерненко, осужденного за похищение человека. Об этом сообщает РИА «Новости».

Свыше тысячи человек собрались на улице Банковой возле здания офиса президента Украины Владимира Зеленского в районе 21.00 мск.

Многие участники держат плакаты с лозунгами в поддержку Стерненко, а также требуют его освобождения: в толпе слышны возгласы «Свободу Стерненко!».

В ходе мероприятия митингующие, среди которых в основном молодые люди, подожгли файеры и забросали здание офиса петардами и взрывпакетами.

По периметру здания и на прилегающих улицах присутствует большое количество сотрудников правоохранительных органов.

В конце февраля радикалы попытались штурмовать офис генпрокурора в Киеве.

На экс-лидера «Правого сектора» (организация запрещена в России) в Одессе Сергея Стерненко весной 2018 года напала группа неизвестных. Один из нападавших скончался от ранения в живот, после чего на радикала было заведено уголовное дело об умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия. Позже его приговорили к семи годам лишения свободы.

*В январе 2015 года «Правый сектор» был внесен в реестр запрещенных в России организаций.