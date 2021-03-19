В Калининградской области продлили самоизоляцию пожилых людей

В Калининградской области до 5 апреля продлили режим самоизоляции для людей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями, сообщают на сайте областного правительства.

«Мы изучили динамику случаев, и заметно увеличивается прирост после праздничных дней. Введенные на данный момент ограничения оптимальны, поэтому продолжают свое действие», — сказал губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

В сообщении уточняется, что с 6 марта 2020 года в области выявлен 29 621 случай заражения, выздоровели 27 165 человек. Летальный исход от коронавирусной инфекции подтвержден у 345 пациентов.

По словам главы ведомства, ситуация в области остается напряженной. Заболеваемость коронавирусом и внебольничными пневмониями снижается медленно.

Ранее в ВОЗ спрогнозировали сроки победы над коронавирусом.

Также стало известно о начале третьей волны коронавируса в Европе.