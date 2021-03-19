Минюст предложил ужесточить наказание за неполную уплату алиментов

Министерство юстиции России должно ввести уголовную и административную ответственность за неполную выплату алиментов, заявил министр Константин Чуйченко на коллегии Федеральной службы судебных приставов, пишет РИА «Новости».

«Нужно установить уголовную и административную ответственность лиц, обязанных уплачивать алименты при их частичной уплате», — предложил Чуйченко.

Верховный суд в ходе пленума в начале марта пришел к заключению, что невыплата алиментов в срок по независящим от плательщика обстоятельствам наказанию не подлежит.

Среди таких уважительных причин указаны служба в армии по призыву, невыплата зарплаты, вина других лиц, задержка и невыплата банком сумм по алиментам, болезнь, недееспособность и обстоятельства непреодолимой силы.

С точки зрения главы Минюста, необходимо дальше развивать систему принудительного исполнения предписаний.

Ранее у россиянина отобрали полмиллиона рублей, выигранные в телешоу. Мужчина на протяжении трех лет не платил алименты, сумма его задолженности при этом оказалась равной сумме его выигрыша в телешоу.