Второй оказавшийся под завалами дома в Химках ребенок найден без признаков жизни
Данила Титоренко
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Экстренные службы достали из-под завалов второго ребенка, сообщает ТАСС.
«Только что на месте ЧП обнаружен ребенок. Признаков жизни нет», — сообщили спасатели.
Сотрудники МЧС указали возраст погибшего ребенка — три года.
«Малыш ходит в детский сад, но сегодня родители оставили его дома, так как он приболел», — уточнили в экстренных службах.
В результате взрыва 19 марта газовоздушной смеси в жилом доме 16 по улице Зеленая всего пострадали три человека: двое взрослых и один ребенок.
Ранее стало известно, что при взрыве в Химках погиб мужчина.
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