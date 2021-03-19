Второй оказавшийся под завалами дома в Химках ребенок найден без признаков жизни

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Последствия взрыва в жилом доме на улице Зеленой в Химках, 19 марта 2021 года Последствия взрыва в жилом доме на улице Зеленой в Химках, 19 марта 2021 года
Последствия взрыва в жилом доме на улице Зеленой в Химках, 19 марта 2021 года
Галина Евдокимова/ТАСС

Экстренные службы достали из-под завалов второго ребенка, сообщает ТАСС.

«Только что на месте ЧП обнаружен ребенок. Признаков жизни нет», — сообщили спасатели.

Сотрудники МЧС указали возраст погибшего ребенка — три года.

«Малыш ходит в детский сад, но сегодня родители оставили его дома, так как он приболел», — уточнили в экстренных службах.

В результате взрыва 19 марта газовоздушной смеси в жилом доме 16 по улице Зеленая всего пострадали три человека: двое взрослых и один ребенок.

Ранее стало известно, что при взрыве в Химках погиб мужчина.