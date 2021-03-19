В Татарстане возбудили уголовное дело после отравления детей в бассейне

В Татарстане было возбуждено уголовное дело по факту отравления детей в бассейне одного из спорткомплексов города Мензелинск. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Республике Татарстан.

По информации следствия, инцидент произошел вечером, 18 марта. Хлором отравились дети в возрасте 13-16 лет. 8 человек были доставлены в больницу, 3 из них госпитализированы.

«По предварительным данным, во время занятий в бассейне дети почувствовали недомогание, после чего тренер вывел их на улицу и вызвал на место экстренные службы», — отметили в ведомстве.

После проведенного осмотра места пришествия была выявлена неисправность оборудования в помещении бассейна, в частности системы вентиляции.

Следователями было возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» (п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ).

Ранее прокуратура Московской области сообщила о 9 подростках, отравившихся на спортивной базе в поселке Кратово Раменского городского округа.