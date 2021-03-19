Названа предварительная причина взрыва в доме в Химках

МЧС предполагает, что причиной взрыва в жилом доме в Химках мог стать бытовой газ, пишет ТАСС.

«Дом газифицированный. Предварительная причина — взрыв бытового газа. Рассматриваются две версии — неисправность газового оборудования и утечка газа», — сообщили сотрудники экстренных служб.

Чуть позже в пресс-службе подмосковного ГУ МЧС России подтвердили причину взрыва.

«Предварительно, причиной ЧП стал взрыв газовоздушной смеси», — утверждает МЧС.

По данным Министерства энергетики Подмосковья, после взрыва более 30 квартир были отключены от газоснабжения.

«В городе Химки, улица Зеленая, д. 16, кв. 137 произошел взрыв в жилом доме. На место выехала бригада АО «Мособлгаз» для выяснения причины взрыва. Причина взрыва и информация о пострадавших устанавливается. От газоснабжения отключено 36 квартир», — сообщили в пресс-службе министерства.

Ранее пожар после взрыва в Химках удалось локализовать.