Новости. Общество

Путин назвал россиян одной большой семьей

Путин заявил, что россияне являются одной большой сплоченной семьей
kremlin.ru

Россияне являются одной большой сплоченной семьей. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в своем новогоднем обращении к гражданам страны.

«Пусть наши традиции, вера, память соединяют все поколения, поддерживают нас всегда и вовсю. Мы вместе — одна большая семья, сильная и сплоченная», — сказал глава государства.

Также он отметил, что россияне являются единым народом, и они связывают свои планы и надежды с судьбами своей Родины, с желанием принести ей пользу. По словам Путина, взаимная поддержка граждан дает им уверенность в том, что все надежды и планы обязательно исполнятся.

Вместе с тем он подчеркнул, что прочность единства россиян «определяет суверенитет и безопасность Отечества, его развитие, его будущее».

Традиционное новогоднее обращение Путина продлилось 3 минуты 20 секунд, став одним из самых кратких поздравлений главы государства. Новогоднее поздравление от президента первыми увидели жители Камчатки и Чукотки, где Новый год уже наступил.

Ранее в Кремле рассказали, как Путин встретит Новый год.

