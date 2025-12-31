Размер шрифта
Новости политики

Лукашенко планирует обсудить с Путиным атаку на его резиденцию

Лукашенко заявил, что обсудит с Путиным атаку на резиденцию президента РФ
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что планирует обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным атаку на резиденцию президента РФ. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

«Я с Путиным переговорю на эту тему», — сказал Лукашенко.

По его словам, «время покажет, что за этим стоит».

Белорусский президент также предположил, что атака украинских беспилотников на резиденцию Путина была проведена с целью срыва переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

В ночь на 29 декабря Вооруженные силы Украины пытались атаковать резиденцию Путина в Новгородской области. Президент Украины Владимир Зеленский отверг причастность ВСУ к атаке и предупредил о вероятных ударах по правительственному кварталу в Киеве. Глава МДИ РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не выйдет из мирного процесса, однако, «учитывая окончательное перерождение преступного киевского режима, перешедшего к политике государственного терроризма», переговорная позиция будет пересмотрена, Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Лукашенко заявил, что Путин отказывался ударить по центрам принятия решений в Киеве.

