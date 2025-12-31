Том Хиддлстон стал отцом во второй раз

Актеры Том Хиддлстон и Зави Эштон стали родителями во второй раз

Актеры Том Хиддлстон и Зави Эштон стали родителями во второй раз. Об этом звезда «Локи» рассказал в интервью для GQ.

Хиддлстон признался, что роды — это «самый прекрасный, глубокий, потрясающий, меняющий жизнь» опыт и отметил, что недавно стал отцом во второй раз.

О том, что пара ждет второго ребенка, стало известно в июне. 44-летний Том Хиддлстон и 40-летняя Зави Эштон в разговоре с журналистами издания Vogue сообщили о том, что вновь станут родителями. Позже актеры появились на премьере фильма «Жизнь Чака», которая прошла в рамках фестиваля SXSW в Лондоне. Жена артиста позировала перед фотографами в небесно-голубом шелковом платье от Emilia Wickstead, скрыв округлившийся живот.

Актер состоит в отношениях с Зави Эштон с 2019 года. Звезды сблизились во время работы над пьесой «Предательство». Они долгое время скрывали свои отношения. Однако в сентябре 2021 года влюбленные подтвердили свой роман. В марте 2022-го появились слухи о помолвке пары. Причиной послужило то, что журналисты заметили кольцо с бриллиантом на безымянном пальце девушки. В конце октября 2022 года Том Хиддлстон и Зави Эштон впервые стали родителями.

