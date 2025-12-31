Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Атака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной

Том Хиддлстон стал отцом во второй раз

Актеры Том Хиддлстон и Зави Эштон стали родителями во второй раз
Jordan Strauss/AP

Актеры Том Хиддлстон и Зави Эштон стали родителями во второй раз. Об этом звезда «Локи» рассказал в интервью для GQ.

Хиддлстон признался, что роды — это «самый прекрасный, глубокий, потрясающий, меняющий жизнь» опыт и отметил, что недавно стал отцом во второй раз.

О том, что пара ждет второго ребенка, стало известно в июне. 44-летний Том Хиддлстон и 40-летняя Зави Эштон в разговоре с журналистами издания Vogue сообщили о том, что вновь станут родителями. Позже актеры появились на премьере фильма «Жизнь Чака», которая прошла в рамках фестиваля SXSW в Лондоне. Жена артиста позировала перед фотографами в небесно-голубом шелковом платье от Emilia Wickstead, скрыв округлившийся живот.

Актер состоит в отношениях с Зави Эштон с 2019 года. Звезды сблизились во время работы над пьесой «Предательство». Они долгое время скрывали свои отношения. Однако в сентябре 2021 года влюбленные подтвердили свой роман. В марте 2022-го появились слухи о помолвке пары. Причиной послужило то, что журналисты заметили кольцо с бриллиантом на безымянном пальце девушки. В конце октября 2022 года Том Хиддлстон и Зави Эштон впервые стали родителями.

Ранее известные артисты отказались от концерта в центре, переименованном в честь Трампа.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27542317_rnd_4",
    "video_id": "record::5ef0ec06-8ed7-44bb-b464-434e0622fbc8"
}
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+