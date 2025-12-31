На Западе заявили, что Трамп засомневался в способности «очаровать» Путина

Президент США Дональд Трамп в процессе переговоров начал подозревать, что переоценил свои способности влиять на президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT).

«Президент… начал подозревать, что он «совершенно переоценил» свои возможности в очаровании Путина», — говорится в публикации.

По словам журналистов, в к такому вывозу Трамп пришел после окончания действия пасхального перемирия в рамках украинского конфликта в апреле.

На днях Путин и Трамп провели два телефонных разговора, в ходе которых они обсудили урегулирования конфликта на Украине. Первый состоялся 28 декабря в преддверие встречи Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским в США. После первого звонка Трамп убедился в стремлении России к политико-дипломатическому урегулированию конфликта.

Ранее в Кремле сообщили, что Путин поздравил Трампа с Новым годом.