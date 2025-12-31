Нетаньяху согласился перейти ко второму этапу сделки по урегулированию в Газе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху согласился перейти ко второму этапу сделки об урегулировании в секторе Газа. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

«Нетаньяху согласился в ходе встречи с Трампом перейти ко «второй фазе» соглашения о прекращении огня в секторе Газа», — говорится в сообщении.

7 декабря премьер-министр Израиля заявил, что первая часть мирного плана Трампа по урегулированию конфликта в секторе Газа уже практически реализована. По словам главы еврейского правительства, после возвращения последнего заложника начнется второй этап, в рамках которого пройдет разоружение ХАМАС и демилитаризация анклава.

13 октября Трамп объявил об окончании конфликта в секторе Газа. При этом позднее он пригрозил тем, что Армия обороны Израиля возобновит операцию в регионе, если радикальное палестинское движение ХАМАС откажется разоружиться.

Ранее в ХАМАС заявили о готовности «заморозить» свой арсенал.