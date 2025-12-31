Размер шрифта
Новости. Общество

В Госдуме предложили компенсировать смену в новогоднюю ночь дополнительным отпуском

В Госдуме предложили давать россиянам три дня отпуска за смену в новогоднюю ночь
Виталий Аньков/РИА Новости

Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» направили письмо министру труда России Антону Котякову, в котором предложили предоставлять россиянам три дополнительных дня к отпуску, если они работали в новогоднюю ночь. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

По словам парламентариев, ежегодно значительное число работников здравоохранения, транспорта, торговли и других сфер привлекаются к работе в новогоднюю ночь. При этом единых дополнительных гарантий именно за труд в это время законодательством не предусмотрено, следует из письма.

Авторы инициативы отметили, что реализация подобной идеи позволит обеспечить более справедливую компенсацию гражданам, которые не могут встретить Новый год вместе с семьей. Кроме того, дополнительные дни к отпуску могут повысить мотивацию работников и снизить кадровую напряженность, говорится в документе.

29 декабря лидер партии «Справедливая Россия», глава думской фракции Сергей Миронов заявил, что россиянам стоит отказаться от фейерверков в новогоднюю ночь. По его словам, подобные решения непопулярны, но носят вынужденный характер.

Ранее в Госдуме рассказали, как миллениалы, зумеры и поколение альфа встретят Новый год.

