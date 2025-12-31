Размер шрифта
Известный тренер назвал самый запоминающийся момент 2025 года

Тренер Плющев: главное, что МОК смягчил свою позицию по отношению к нам
Владимир Трефилов/РИА Новости

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев назвал главным событием 2025 года то, что Международный олимпийский комитет (МОК) смягчил свою позицию по отношению к России, передает Vprognoze.ru.

«Трудно дать однозначную оценку, но можно констатировать: Олимпийский комитет в определённой мере смягчил свою позицию по отношению к нам. Это, безусловно, отрадно — если, конечно, за этим не скрывается лицемерие», — сказал Плющев.

11 декабря Международный олимпийский комитет рекомендовал снять ограничения для молодых спортсменов из России и Белоруссии на участие в международных соревнованиях. Международные спортивные федерации самостоятельно определяют, какие именно соревнования считаются юношескими.

В марте 2022 года МОК рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов после начала СВО. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе.

Ранее министр спорта России назвал лучших российских спортсменов года.
