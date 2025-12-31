В двух российских регионах объявили ракетную опасность

В Воронежской и Липецкой областях объявили ракетную опасность

На территории Воронежской области объявили ракетную опасность и опасность атаки БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«Уважаемые воронежцы! Внимание, в регионе объявляется ракетная опасность! Работают системы оповещения», — написал он.

Спустя 18 минут Гусев опубликовал сообщение, что в Воронежской области также объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Глава региона призвал жителей сохранять спокойствие и укрыться в подходящем месте.

Кроме того, губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил о ракетной опасности в регионе.

«Укройтесь в ближайшем безопасном месте — приспособленном для укрытия подземном помещении или у несущей стены, подальше от окон», — написал он.

До этого Минобороны РФ раскрыло подробности атаки украинских дронов на новгородскую резиденцию Владимира Путина. По данным ведомства, в налете участвовал 91 БПЛА, продолжалось нападение 13 часов. Российские силы ПВО успешно отразили атаку, в числе сбитых беспилотников — «Чаклун-В», оснащенный фугасным зарядом весом 6 кг. Украина обвинения в нападении на резиденцию отвергает, а в России уже пообещали Киеву военный ответ и изменение переговорной позиции. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее ВС России начали использовать «Веревки» для уничтожения дронов ВСУ.