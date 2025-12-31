Jaecoo начала продажи в России обновленного кроссовера J7

Компания Jaecoo объявила о начале продаж в России обновленного кроссовера J7. Об этом этом стало известно из пресс-релиза бренда (Есть у «Газеты.Ru»).

«Новый Jaecoo J7 будет доступен для приобретения в четырех комплектациях — Urban, Lifestyle, Ultimate и Supreme. Минимальная рекомендованная стоимость с учетом выгоды по программе трейд-ин — от 2,7 млн рублей», — говорится в пресс-релизе.

Обновленный кроссовер Jaecoo J7 оснащен 1,6-литровым турбированным мотором с двумя вариантами форсировки (150 и 186 л.с.) и роботизированной семиступенчатой трансмиссией. Менее мощный мотор имеет переднеприводная модификация, более мощный — полноприводная.

Внешне от дорестайлингового J7 обновленный кроссовер отличается дизайном передней части, такая модель напоминает известный в России паркетник Range Rover Evoque.

В базовой комплектации Urban автомобиль оборудован 18-дюймовыми литыми дисками, полностью светодиодной оптикой, двухзонным климат-контролем и зимним пакетом, включая обогрев лобового стекла, форсунок и сидений переднего ряда. За технологии отвечают большой сенсорный экран медиасистемы диагональю 13.2 дюйма с поддержкой беспроводного подключения Apple CarPlay и Android Auto, а также цифровая приборная панель 10.25 дюйма и 6 динамиков аудиосистемы. Безопасность обеспечивают фронтальные и боковые подушки, а также шторки безопасности.

До этого сообщалось, что в России начались продажи рамного внедорожника Tank 400 нового модельного года.

Tank 400 получил встроенную мультимедийную платформу «Яндекс Авто» с доступом к навигации, музыке и аудиокнигам через «Яндекс ID», а также возможность удалённой установки обновлений по Wi-Fi или мобильной сети.

Внедорожник Tank 400 снабжен бензиновым турбомотором мощностью 245 л.с. и девятиступенчатой трансмиссией. Его длина — 4 985 мм, колесная база – 2 850 мм, дорожный просвет – 235 мм.

Предусмотрена система полного привода (Torque-on-Demand) с муфтой автоматического распределения тяги на переднюю ось с возможностью полной блокировки.

Ранее сообщалось, что в России появится новый кроссовер Jaecoo.