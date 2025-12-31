Welt: страны ЕС подготовили планы по отправке до 15 тысяч военных на Украину

Несколько стран Европы разработали планы по отправке своих военных на Украину в рамках так называемой «коалиции желающих» для контроля над возможным перемирием. Об этом пишет немецкая газета Die Welt, ссылаясь на дипломатические источники в ЕС.

«Планы, как могут выглядеть гарантии безопасности для Украины, уже окончательно разработаны», — заявил собеседник издания.

По его словам, в основном они были подготовлены военными экспертами вооруженных сил Великобритании и Франции. Разработка планов, как сказал источник, велась при сотрудничестве с Брюсселем. По его информации, европейские государства могут направить в первые шесть месяцев после достижения договоренности о перемирии от 10 до 15 тысяч военнослужащих.

Как утверждает источник, Франция и Великобритания выразили готовность участвовать «в наблюдении за перемирием и без мандата ООН или ЕС». Им якобы достаточно получить «приглашение» Киева.

Die Welt также сообщает, что из планов следует, что страны, граничащие с Украиной, будут осуществлять контроль за соблюдением перемирия с воздуха и на море. При этом важная роль якобы отводится Турции.

18 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что «коалиция желающих» разрабатывает сценарии, направленные на оккупацию Украины, вместо того чтобы сконцентрировать усилия на дипломатическом урегулировании кризиса.

Ранее в Госдуме допустили появление иностранных миротворцев на Украине.