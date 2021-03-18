Бизнес-джет аварийно сел во Внуково

В московском аэропорту Внуково бизнес-джет совершил аварийную посадку. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным СМИ, у самолета сломалась стойка шасси. Пилоты посадили бизнес-джет на бок.

При этом телеканал не уточняет, кто именно является владельцем самолета.

Данные о пострадавших в результате инцидента отсутствуют. На месте работают службы аэропорта.

РИА «Новости» отмечает, со ссылкой на источник, что самолет летел из Ниццы.

Ранее самолет экстренно сел в аэропорту Южно-Сахалинска из-за задымления в кабине пилота.