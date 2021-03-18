Парламент Испании одобрил законопроект об эвтаназии

Конгресс депутатов (нижняя палата парламента) Испании окончательно одобрил в четверг, 18 марта, законопроект о легализации эвтаназии в стране. Об этом сообщает агентство Efe.

Отмечается, что за принятие документа положительно проголосовали 202 парламентария, 141 — выступил против, еще 2 депутата воздержались.

Проект закона был предложен правящей Испанской социалистической рабочей партией (PSOE). Из-за пандемии коронавируса его обсуждение затянулось на год. Закон вступит в силу через три месяца с момента его принятия. Таким образом, Испания станет седьмой страной, признавшей право человека на эвтаназию.

Противниками принятия данного закона стали правоцентристская Народная партия (Partido Popular) и ультраправая партия «Голос» (VOX).

По данным агентства, Национальная система Испании будет оказывать услугу эвтаназии людям, которые страдают тяжелыми и неизлечимыми заболеваниями, а также пожилым, которые впоследствии тяжелой болезни больше не могут самостоятельно передвигаться.

В конце января текущего года парламент Португалии поддержал закон об эвтаназии.