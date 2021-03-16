Задержание агента спецслужб Украины в Крыму попало на видео

ФСБ России опубликовало видеозапись задержания россиянина, работающего на спецслужбы Украины.

«Есипенко Владислав Леонидович. (Год рождения])1969-й», — ответил задержанный на соответствующие вопросы оперативника.

На видеозапись также попали бомба и флажок, символизирующий флаги Украины и ЕС.

Ранее в Крыму задержали россиянина, работающего на спецслужбы Украины. По данным ЦОС ФСБ России, мужчина осуществлял «разведывательно-подрывную деятельность» в интересах украинских спецслужб. Он фотографировал и снимал видео местности, объектов жизнеобеспечения и мест массового пребывания людей на крымском полуострове.