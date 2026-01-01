Собянин заявил об уничтожении десяти летевших на Москву дронах

В ночь на 1 января 2026 года киевский режим предпринял атаку с использованием беспилотных летательных аппаратов, целью которой были объекты в Москве. К 3:50 силы ПВО России успешно перехватили и уничтожили десять вражеских БПЛА, двигавшихся в направлении российской столицы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере МАХ.

В ночь на 1 января Собянин неоднократно сообщал о попытках атак на Москву с применением беспилотного летательного аппарата, заявил столичный градоначальник Сергей Собянин. Он отметил, что это уже вторая отраженная атака БПЛА на город за день.

30 декабря в результате атаки украинского беспилотника в Московской области был ранен мужчина, о чем рассказал губернатор региона Андрей Воробьев. Согласно заявлению главы области, 57-летний житель получил осколочные ранения конечности и спины. Пострадавший был экстренно доставлен в травматологию Красногорской больницы, где ему оказали всю необходимую помощь. Медики оценивают состояние пациента как стабильное, но нуждающееся в дальнейшем наблюдении.

Ранее мальчик и девочка пострадали от взрыва в Подмосковье.