Глава Гагаузии отправила из тюрьмы новогоднее поздравление жителям автономии

Находящаяся в тюрьме глава Гагаузии Евгения Гуцул поздравила жителей автономии с Новым годом. Об этом сообщает ТАСС.

Гуцул передала поздравление через своих адвокатов. В нем она отметила, что 2025 год был непростым для Гагаузии и всей Молдовы. Но при этом, по словам Гуцул, все испытания пройдены с честью.

Глава Гагаузии подчеркнула, что впереди ждут перемены к лучшему.

3 ноября Гуцул заявила, что все обвинения прокуроров в ее деле построены на политическом заказе и домыслах.

5 августа суд Молдавии приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы по обвинению в нарушениях при финансировании партии «Шор».

По версии следствия, с 2019 по 2022 год политик ввозила в Молдавию деньги из России на финансирование политического объединения и получала взносы «от организованной преступной группировки». Глава Гагаузии отвергла все доводы стороны обвинения. Она назвала дело политическим и связала его с парламентскими выборами в Молдавии.

Ранее в МИД России заявили, что приговор Гуцул уничтожает демократию в Молдавии.