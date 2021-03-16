В Крыму задержали россиянина с бомбой, работающего на спецслужбы Украины

В Крыму задержали россиянина, работающего на спецслужбы Украины. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ЦОС ФСБ России.

Отмечается, что мужчина осуществлял «разведывательно-подрывную деятельность» в интересах украинских спецслужб. Он фотографировал и снимал видео местности, объектов жизнеобеспечения и мест массового пребывания людей на крымском полуострове.

В ходе досмотра у задержанного нашли в машине «предмет с внешними признаками самодельного взрывного устройства». По его словам, он собирал информацию по заданию офицера действующего резерва 8 отдела 5 департамента СВР Украины, а самодельное взрывное устройство хранил в машине «для обеспечения собственной безопасности».

Против россиянина возбуждено уголовное дело.

Ранее в Крыму задержали шестерых возможных участников террористической организации.