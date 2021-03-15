В Москве за сутки госпитализировали 626 человек с коронавирусом
Анна Светлова
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В Москве коронавирус подтвердился еще у 1 353 человек. Об этом сообщает столичный оперштаб в Telegram-канале.
Также за прошедший день выздоровели 1 036 пациентов, скончался 51. Госпитализированы были 626 человек.
За весь период пандемии коронавирус выявили у 1 001 747 жителей Москвы, вылечились 921 424 пациента, умерли 15 815.
Ранее сообщалось, что число выздоровевших от коронавируса в России превысило 4 миллиона.
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