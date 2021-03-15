В Москве за сутки госпитализировали 626 человек с коронавирусом

В Москве коронавирус подтвердился еще у 1 353 человек. Об этом сообщает столичный оперштаб в Telegram-канале.

Также за прошедший день выздоровели 1 036 пациентов, скончался 51. Госпитализированы были 626 человек.

За весь период пандемии коронавирус выявили у 1 001 747 жителей Москвы, вылечились 921 424 пациента, умерли 15 815.

Ранее сообщалось, что число выздоровевших от коронавируса в России превысило 4 миллиона.