Министр обороны Германии обвинил Путина в нежелании мира на Украине

Глава МО ФРГ Писториус обвинил Путина в якобы нежелании мира на Украине
Global Look Press

Министр обороны Германии Борис Писториус в интервью Die Zeit заявил, что президент России Владимир Путин якобы не заинтересован в установлении мира на Украине. По его словам, российский лидер единственный, кто может оперативно остановить боевые действия.

«Несмотря на усилия американцев, европейцев и украинцев по достижению перемирия, из Москвы не поступает никаких сигналов о том, что [президент России Владимир] Путин заинтересован в прекращении войны», — заявил Писториус.

В то же время он поприветствовал переговоры в Берлине, которые состоялись 15-16 декабря. Министр напомнил, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц четко дал понять, что Европа должна иметь право голоса в переговорах.

А «беспрецедентный кредит» для Украины в размере 90 млрд поможет Киеву покрыть военные нужды на ближайшие два года, подчеркнул он.

19 декабря президент Владимир Путин заявил, что Россия готова и хочет урегулировать конфликт на Украине мирными средствами. При этом Украина, как сообщил президент, отказывается от завершения конфликта мирным путем. Однако, несмотря на это, Киев подает определенные сигналы Москве, что готов вести какой-то диалог, уточнил Путин.

Ранее Лавров заявил о готовности РФ юридически гарантировать ненападение на ЕС и НАТО.

