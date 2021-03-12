Мурашко заявил, что «Спутник V» эффективен против «британского» штамма коронавируса

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что во время исследований была доказана эффективность российской вакцины «Спутник V» против «британского» штамма. Об этом сообщает ТАСС.

Мурашко рассказал, что специалисты провели исследование нейтрализующей активности сыворотки крови добровольцев, вакцинированных «Спутником V», против «британского» штамма вируса SARS-CoV-2.

«По результатам исследования, уровень нейтрализующих антител к «британскому» штамму достоверно не отличается от уровня нейтрализующих антител к исходному штамму SARS-CoV-2. Таким образом, вакцина «Спутник V» защищает от мутировавшего «британского» штамма коронавируса не менее эффективно, чем от обычного штамма», — сделал вывод глава Минздрава.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что россияне, привитые от коронавируса или переболевшие им, не заразятся его «британским» штаммом.