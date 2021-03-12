Названа предварительная причина пожара в жилом доме в Анапе

Причиной пожара в восьмиэтажном жилом доме в Анапе могла стать незаконная перепланировка одной из квартир под сауну. Об этом сообщила прокуратура Краснодарского края.

«Со слов пострадавших, одной из причин пожара могла явиться незаконная перепланировка одним из жильцов части своей квартиры под сауну, откуда и пошло возгорание», — говорится в сообщении.

Отмечается, что надзорное ведомство проводит проверку, чтобы выяснить причину и условия возгорания.

Ранее жилой восьмиэтажный дом загорелся в Анапе на площади 1,5 тысячи «квадратов». Жильцы были эвакуированы.