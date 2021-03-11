Температурный рекорд 1972 года побит в четверг в Москве

В ночь на четверг, 11 марта, температура воздуха в Москве опустилась до -20,2°C. Соответствующая информация представлена на сайте Гидрометцентра России.

Таким образом, в столице был побит температурный рекорд 11 марта 1972 года (-19,4°C).

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на метеобюро Москвы, максимальный рекорд холода для 11 марта был зарегистрирован в 1909 году (-27,7°C).

Ранее сообщалось, что в Москве в четверг ожидается до -8°С.