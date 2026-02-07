Военный эксперт рассказал о положении ВСУ в Запорожье

Марочко: ВСУ подминают Запорожье под себя, на них жалуются местные жители

Военный эксперт Андрей Марочко рассказал ТАСС, что подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) обустраивают пункты временной дислокации и командные пункты в эвакуированных предприятиях города Запорожье в Запорожской области.

По словам эксперта, украинские военные постепенно подминают город под себя.

«В населенном пункте ... продолжается планомерный отток гражданского населения, многие гражданские предприятия уже закрываются, а украинские военнослужащие делают себе там пункты временной дислокации. Есть ряд командных пунктов в городе Запорожье, заглубленных и защищенных. В целом, сейчас украинские боевики начинают подминать под себя город», — пояснил Марочко.

Он добавил, что многие местные жители жалуются на «своеволие украинских боевиков».

5 февраля Киев начал эвакуировать население и предприятия города Запорожья на фоне продвижения российской армии к городу.

По словам Марочко, в городе уже эвакуированы многие частные предприятия и закрылись большинство торговых центров. Он добавил, что украинские военные в Запорожье находятся «под плотным огневым воздействием» российских сил.

