Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Политика

Белый дом захотел выставить экспозицию с Трампом в Национальной портретной галерее США

NYT: Белый дом предложил Национальной портретной галерее США экспозицию Трампа
Donald J. Trump/X

Белый дом предложил разместить полную экспозицию с президентом США Дональдом Трампом в Национальной портретной галерее в Вашингтоне после размещения одного полотна. Об этом сообщает New York Times.

«Представители администрации Трампа предложили Национальной портретной галерее Смитсоновского института создать в музее раздел, в котором будут представлены несколько изображений президента в дополнение к его официальному портрету», — сообщается в публикации.

Как отмечается, изображения американских президентов, как правило, размещались в портретной галерее после того, как они покидали свой пост. При этом издание уточняет, что Смитсоновский институт пока не получал официального предложения от администрации президента.

До этого в Национальной портретной галерее в Вашингтоне выставили один портрет Трампа. Тогда глава Белого дома опубликовал две фотографии портрета с разных ракурсов в социальной сети Truth Social. Эта работа была выполнена в черно-белой гамме. На портрете президент США стоит в Овальном кабинете, опершись обеими руками на стол.

Ранее Трамп опубликовал свой портрет на троне.
 
Теперь вы знаете
Снотворная тарелка: какие продукты помогут мозгу успокоиться и заснуть быстрее
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!