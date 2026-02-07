США и Украина обсуждают референдум по мирному соглашению

Reuters: любое соглашение по конфликту на Украине будет вынесено на референдум

США и Украина в рамках обсуждаемого плана урегулирования конфликта рассматривают вариант вынесения любого будущего соглашения на всеукраинский референдум. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По словам собеседников агентства, американские и украинские переговорщики исходят из того, что итоговый документ должен получить одобрение граждан через прямое голосование. Предполагается, что референдум могут провести одновременно с национальными выборами на Украине.

Один из источников Reuters отметил, что американская сторона настаивает на ускорении процесса. По его словам, при необходимости организацию голосования можно уложить в срок менее чем шесть месяцев.

5 февраля первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров говорил, что главным условием успешного завершения переговоров по Украине в Абу-Даби является согласие Киева на территориальные уступки и заключение мирного соглашения.

По словам Джабарова, Украина заинтересована в продолжении вооруженного конфликта, в связи с чем Киев будет использовать «любую зацепку» для того, чтобы не проводить никаких переговоров. Как отметил сенатор, украинская сторона рассчитывает на промежуточные выборы в конгресс США, надеясь на дальнейшую помощь Штатов.

Ранее появились кадры с закрытых для СМИ переговоров по Украине в Абу-Даби.