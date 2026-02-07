Синоптик рассказал о мягких морозах в Москве

На следующей неделе москвичей ожидают мягкие морозы. Об этом сообщила ТАСС ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

«Существенно температура не меняется, 9 февраля на 1-2°C выше [по сравнению с выходными]», — подчеркнула Макарова.

Синоптик связала смягчение морозов с ростом атмосферного давления.

«Облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. Ночью в Москве минус 13-15°C, а днем минус 7-9°C. Ветер северо-западный ночью, днем западный, 5-10 метров», — рассказала Мвакарова.

По информации синоптика, 10-11 февраля будет облачно с прояснениями, местами небольшой снег, температура поднимется ночью до минус 13-18°C, днем до минус 8-13°C.

«Следующая ночь похолоднее, минус 17-22°C и минус 8-13°C. Получается днем местами небольшой снег и ветер не сильный, 3-8 метров в секунду», — сказала Макарова.

Во второй половине недели, по информации Гидрометцентра, в столице сохранятся морозная погода без больших аномалий. 12-13 февраля, по предварительным прогнозам, ночью температура составит минус 11-16°C, а днем минус 4-9°C с небольшим снегом. В следующие выходные в Москве прогнозируется небольшой снег и понижение температуры на 1-2°C.

