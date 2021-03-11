В Москве в четверг ожидается до -8°С

В Москве в четверг, 11 марта, ожидается ясная погода без осадков, местами прогнозируется гололедица. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Так, днем температура воздуха составит -8°С ... -6°С. Прогнозируется ветер переменных направлений со скоростью 2-7 м/c.

Вечером столбики термометров опустятся до -18°С ... -16°С, южный ветер будет дуть со скоростью 4 — 9 м/с.

Атмосферное давление днем составит 758, а ночью 755 мм рт. ст.

Более подробный прогноз можно узнать на странице погоды.